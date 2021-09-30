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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı süren AKM'de incelemelerde bulundu

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı süren AKM'de incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) incelemelerde bulundu.

Yetkililerden detaylı bilgiler alan Bakan Ersoy, çalışmaları yerinde izledi.

Dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri olması amaçlanan AKM'nin Cumhuriyet'in 98. yılında 29 Ekim'de açılması planlanıyor.

Yaklaşık yüzde 99'u tamamlanan merkezin, ince montajları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Son teknolojilerin kullanıldığı yeni AKM'de tiyatro, konferans, sinema salonları ve sergi alanları yer alacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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