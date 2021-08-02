Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan...
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir.'
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."
Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Yangınla mücadele tweetle olmuyor bizzat sahada yangının içinde oluyor.'
Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yangınla mücadele tweetle olmuyor bizzat sahada yangının içinde oluyor."
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan... - Haberler
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