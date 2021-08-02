Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız