Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser...

- 2021 bütçe görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralıkta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz.

- 2021 bütçe görüşmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralıkta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Aylık seyyanen bin lira, üç ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralıkta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Başvurularda birlik, dernek veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen bin lira, üç ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri düzenlendi.

Ersoy, özel tiyatro salonlarının kültür yatırım ve girişim belgesi almasını sağladıklarını belirterek, "Belgeyle işletme aşamasında yüzde 25 oranında sigorta primi, işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi, doğal gaz ve elektrik tüketiminde yüzde 20 indirim ve su tüketiminde de bulunduğu bölgenin en düşük tarifesinden ücretlendirme avantajı sağlanıyor. Tüm bunların yanında sahne desteği kapsamında Bakanlığımıza ait kültür merkezlerimizi ve devlet tiyatrolarımızın salonlarını 1 Aralık 2020-15 Haziran 2021 tarihleri arasında özel tiyatrolarımızın kullanımına sunduk. Özel tiyatrolarımızda turne desteği ve Dijital Tiyatro Ek Projesi adı altında 2 yeni programla 15 milyon lira ilave destek vereceğiz. Turne desteği başvurularını almaya başladık, dijital tiyatro başvurularını da 30 Aralık'a kadar alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyen Ersoy, "Bu grupla benim Başkanlığımda toplanıyoruz ve bütün yardımları, bundan sonra nasıl devam edeceğimizi hatta yönetmelikte istedikleri değişiklikleri tartışıyoruz ve onlarla birlikte ortak karar alarak devam ediyoruz. Bu arada Ankara Sanat Tiyatrosu, AST'yle ilgili bir soru geldi. AST de bu grupta yer alıyor. Ayrıca bu sene verdiğimiz devlet yardımlarından AST tiyatrosu da yararlandı, onu da özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

'Müzik Hayattır' projesi kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyeni dijital kayıt desteği verdiklerini ifade eden Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralıkta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Başvurularda birlik, dernek veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen bin lira, üç ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz. Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödemeleri yapacağız. Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Ersoy şöyle konuştu:

"Kültürel kalkınmamızda önemli rolü olan devlet tiyatroları 12 yerleşik merkezinde ve turne düzeninde bulunan 77 sahnesinde 27 bin 209 koltuk kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2020-2021 yeni tiyatro sezonuna 1 Eylül Salı günü 17 oyunla erken merhaba diyen devlet tiyatroları yaz aylarındaki projeleriyle de pandemi sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmadı. Kamyon Çocuk Tiyatrosu ve açık hava tiyatro oyunları projeleriyle 1 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar hem yetişkin hem de çocuk oyunları tiyatro severler için sahnelendi. Bakanlık olarak büyük çaplı tiyatro yapımlarını ve klasikleşmiş oyunlarımızın yanı sıra yeni yaklaşım ve uygulamaları da takip eden bir stratejiyi benimsiyoruz. Bu amaçla, dünyanın pandemi sonrası düzenine çok uygun bir konsept olan açık hava tiyatro uygulamasını da 2021 yılında artırarak geliştirmeyi hedefliyoruz."

TBMM Başkanvekili Süreyya sadi Bilgiç, yazılı ve sözlü soruların cevaplanmasına ilişkin olarak, "22'nci dönemde yüzde 62,8; 23'üncü dönemde yüzde 85,8'e çıkmış; 24'üncü dönemde yüzde 60; 25'inci dönemi söylemiyorum, yüzde 6; 26'ncı dönemde 45,4 olarak gerçekleşen yazılı soru önergelerini cevaplandırılma oranı 27'nci Yasama Dönemi için yüzde 63,70'e çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlara yöneltilen ki 25 Kasım 2020 itibarıyla süresi içerisinde cevaplandırılmayan yazılı sorulu önergeleri 126 ayrı gelen kağıt listesinde ilan edilmiş ve bu durum Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlıklara gönderilen 234 ayrı yazıyla bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, 'düşük' kelimesini kendilerine kullanıldığını söyleyerek şunlarız kaydetti:

"Ben, şunu vurgulamak istiyorum: Bugün gerçekten son derece üzüldüm. Burası milletin kürsüsü, yüce Meclis ve bu kürsüde dönüldü, milletin iradesiyle gelen, bu sıralarda oturan bizlere burada bir milletvekili tarafından 'düşük' ifadesi kullanıldı. Bu ifade, olsa olsa, 27 Mayısın eli kanlı, darbeci zalimlerinin Demokrat Partililere taktıkları 'düşükler' lafının biz izdüşümü, bir yansıması, bir zihnin arka tarafında kalan yeridir. Ama darbe teşvikçileri, tahrikçileri, darbe sevicileri bilecekler ki 15 Temmuz gecesi bu millet darbeleri de darbe dinamiklerini de tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Bu millet, bu aziz millet vatanperverliğiyle, dik duruşuyla ve en önemlisi, değerli arkadaşlar, demokrasiye olan bağlılığı ve inancıyla darbecileri, darbe severlere, darbe sevicilere, darbe teşvik ve tahrikçilerine gereken cevabı vermiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK