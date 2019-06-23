Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Beşiktaş'ta kullandı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 1336 numaralı sandıkta oyunu kullanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a eşi Pervin Ersoy'da eşlik etti. Sabah saat 11.00 sıralarında okula gelerek oyunu kullanan Bakan Ersoy," Oy kullanmak, demokrasinin gereğidir. Aynı zamanda demokrasi bayramıdır. Bayramda huzurlu bir şekilde başladı. İnşallah başladığı gibi huzurlu şekilde biter. Tüm İstanbullulara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesine inen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fotoğraf talebini geri çevirmeyen Bakan Ersoy bir süre vatandaşlarla sohbet ederek okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA