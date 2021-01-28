Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Olimpos'u ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Olimpos'u ziyaret etti

28.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:37
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Olimpos'u ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki turistik bölgelerden Olimpos'u ziyaret etti, bölgede incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki turistik bölgelerden Olimpos'u ziyaret etti, bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği kente, Vali Ersin Yazıcı, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve beraberindekilerle Olimpos'u ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan ve Olimpos Antik Kentini de gezen Ersoy, plaja inerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, Olimpos'un Antalya'nın kültür ve turizm alanındaki büyük değerlerinden olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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