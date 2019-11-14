14.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:50

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"

Kaynak: AA