Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum.
20.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:59
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum. 2020 yılına rezervasyon yaptıran turistlerin hepsi rezervasyonlarını bir sonraki yıla aktardılar. Bence 2023 hedeflerimize ulaşmayı başaracağız. Özellikle turizm anlamında." - ANKARA
Kaynak: İHA