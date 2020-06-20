Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum. 2020 yılına rezervasyon yaptıran turistlerin hepsi rezervasyonlarını bir sonraki yıla aktardılar. Bence 2023 hedeflerimize ulaşmayı başaracağız. Özellikle turizm anlamında." - ANKARA Kaynak: İHA