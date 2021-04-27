Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun