Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil...
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: '(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil...
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikası) Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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