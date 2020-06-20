Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası...
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası havayolu trafiği iki hafta sonra daha açık olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
20.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:54

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası havayolu trafiği iki hafta sonra daha açık olacak. Bizim hedefimiz bir rakama ulaşmaktan ziyade turizm sezonunu yeniden devreye sokmak. Otellerin yüzde 50'sini açabilirsek mutlu oluruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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