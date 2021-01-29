Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setini ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setini ziyaret etti

29.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:32
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimlerine devam edilen aksiyon filminin setini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimlerine devam edilen aksiyon filminin setini ziyaret etti.

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimlerine, Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak 2016'da açılan botanik parkta devam ediliyor.

Kentte temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, filmin setini ziyaret ederek, yönetmen Guy Ritchie ve aktör Jason Statham ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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