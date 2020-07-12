Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali...
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.
12.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:07
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Bakan Ersoy açıklamalarda bulunuyor.
Kaynak: İHA