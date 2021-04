Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'nin restorasyon sonrası Topkapı Sarayı ile aynı sayıda ziyaretçi almaya başladığını kaydetti.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı'na konuk olan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi içinde ikonik binalar olduğunu belirterek, bunlardan birinin de Atlas Sineması olduğunu anlattı.

Prensibinin, binaların sadece restore edilmesi değil, belli konseptle tekrar yapılandırılması ve işlevinin arttırılması olduğunu dile getiren Ersoy, "Atlas Sineması'nın olduğu yapı önemli bir bina. 1870'li yıllardan kalma 150 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Hakikaten bir sanat eseri. Dünyadaki en önemli sinema müzelerinden biri oldu." dedi.

Yeşilçam anılarını müzede yaşatmak ve galaları Atlas Sineması'nda gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Ersoy, sinemanın aynı zamanda kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacağını belirterek şöyle devam etti:

"Galata Kulesi'nin işlevi de restorasyon sonrasında değiştirildi. Eğlence, yeme ve içme özelliği çıkarıldı. Cazibe noktalarına yönlendirecek bir müze ve sergi alanı şekline getirildi. İnanılmaz talep görüyor. Bize gelen veriler şaşırtıcı. Topkapı Sarayı ile aynı sayıda ziyaretçi alıyor. Demek ki yaptığımız şeyler amacına ulaşıyor. Hemen üzerinde biliyorsunuz Beyoğlu Evlendirme Dairesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi oldu. İçerisinde Atlas Sinema gibi bir cep sinema ve tiyatro sahnesi var. Devam ettiğinizde Mısır Apartmanı'nda Mehmet Akif Anı Evi'ni açtık. Açılışı İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümüne getirmeyi başardık. Bir de Taksim Camisi bitmek üzere. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan önce açılışını gerçekleştireceğiz. Onun altında da İslam eserleriyle ilgili sergilerin yapılabileceği önemli bir kültür merkezi inşa ediliyor."

AKM'nin yüzde 99'u tamamlandı

Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona gelindiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Kaba inşaatta çok yol aldık. Yaklaşık yüzde 99'u tamamlandı. Şu anda ince montajlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Son teknolojilerin kullanıldığı, teknik donanımı çok yoğun olan bir bina yapıyoruz. Malzemeler yurt dışından geliyor. Şubat 2019'da temelini atmıştık. İnşallah 29 Ekim'de halkımızın hizmetine sunmayı başaracağız." diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, şunları aktardı:

"AKM sadece bir kültür merkezi değil. Çok fazla ünitesi olan bir kültür merkezinden bahsediyoruz. İçinde 2 bin 42 kişilik opera, bale salonu var. En önemli ana salonlarımızdan biri bu ve oradaki mekanik de çok önemli bir mekanik. Ayrıca bizim Küçük Salon dediğimiz 804 kişilik, tiyatro ve çok amaçlı bir salonumuz daha var. Biz burayı akustik bir sistem ekleyerek, konserler için de kullanılabilir hale getirdik. Bunun dışında her türlü galerinin, organizasyonların kullanabileceği çok amaçlı bir salonumuz daha var. Onun dışında 683 metrekarelik bir kütüphanemiz var. Bu kütüphanemiz içinde müzik, mimari ve tasarım alanlarında kitapların olduğu bir ihtisas kütüphanesi. Atatürk Kültür Merkezi içerisinde Beyoğlu adında bir kültür sokağı daha bulunuyor. Çocuk Sanat Merkezi de yapıyoruz. Özellikle 3-11 yaş arasındaki çocuklarımıza müzik, şan, koro vesaire gibi konularda eğitimlerin başlatılacağı bir eğitim merkezi oluşturuyoruz. Yine 3 katlı bir müzik platformu binamız var. Giriş bölümünde eski müzik aletleri sergilenecek. Sonra Türk müziği tarihindeki önemli isimleri tanıyabileceğimiz, onların anılarını yaşatabileceğimiz bir nokta daha oluşturuyoruz. Üst katında da bir müzik deneyimle noktamız var. Genç müzisyenlerin çok cüzi bir miktarda kayıt yapabilmeleri için bir müzik stüdyosu yapıyoruz. Onlara kendilerini geliştirmek için bir fırsat alanı oluşturuyoruz."

"Kontrollü şekilde vaka sayılarını azaltmamız gerekiyor"

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa da değinen Ersoy, "Toplum olarak vaka sayılarına konsantre olmamız gerekiyor ciddi şekilde. Bunu ticari açıdan söylemiyorum. Can kayıpları oluyor. Can kayıplarının azaltılması açısından söylüyorum. Her şeyi devletten veya kolluk kuvvetlerinden beklemememiz gerekiyor. Toplum olarak kişisel sorumluluk almadığımız sürece, bu vakalarla sadece devlet yaptırımlarıyla baş etmek çok zor. Dünyada da bu şekilde olmuyor zaten. Toplum olarak bu sorumluluğu daha fazla hissedip, daha kontrollü şekilde vaka sayılarını azaltmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Vaka sayıları düşünce açık hava konserleri başlayabilir"

Salgın dolayısıyla ara verilen açık hava konserlerinin vaka sayıları düşüp, aşılanma oranının artması durumunda başlayabileceğini ifade eden Ersoy, "Onlarla ilgili bir düzenleme daha yaparız. Biz de kendi açık alanlarımızda teşvik edeceğiz zaten, sanatçılarımızı. Destek de vereceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, bazı gazetelerde, yeni yasa kapsamında ormanlık alanların turizme açıldığına yönelik haberlerin yanlış ve algı amaçlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Turizmin geliştirilmesi Özal dönemiyle yoğun bir şekilde başladı. 1983'ten beri yürürlükte olan bir kanun var. Bu kanun, ormanlık alanların belli koşullar çerçevesinde turizm amaçlı kullanılmasına izin veren bir kanun. Bu kanunda yaptığımız düzenlemeyle, kanunun yetki alanlarını genişletmek yerine, tersine daraltıyoruz. Mevcut kanuna göre Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, yeri geliyor Enerji Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, ormanlarda turizm amaçlı konaklama tahsisi yapma yetkisine sahipti. Yeni düzenlemeyle diğer bakanlıkların yetkisi kaldırılıyor. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki veriliyor. Çok gerekmedikçe artık orman alanlarının turizm amaçlı tahsisini istemiyoruz. 'Onlar mevcut haliyle korunsun' diyoruz. Bu nedenle yetkileri daraltıyoruz. Jeotermallerle ilgili de bir sıkıntı var. Özellikle İzmir ve Muğla gibi. Ege bölgesinde, bütün kıyılarda jeotermal arama izin başvuruları başladı, yoğun bir şekilde. Basında da görüyorsunuzdur. Aslında oradaki amaç, birçoğunun kıyıya yakın konaklama alanı yetkisi var. Konaklama tesisini ücretsiz alabiliyorlardı. Bu yasayla o yetkiyi iptal ediyoruz. O yetki Bakanlığa geçmiş oluyor."

Programda, Anadolu Ajansı'nın "Milli Mücadele'nin tanığı müzeler geçmişten geleceğe ışık tutuyor" başlıklı haber videosu da yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı