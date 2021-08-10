Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, İkonaları Teslim Etti

Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihi kiliselerden kaçırıldıktan sonra 2007 yılında gerçekleştirilen bir operasyonla ele geçirilen ikonaların iadesi için tören düzenlendi.