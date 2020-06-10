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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncelikli hedefi açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi toplantısına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncelikli hedefi açıkladı
10.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:45

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi toplantısına katıldı. Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin uluslararası seyahatin artırılması olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Dış trafiği devreye alırsak, sezon da uzayarak devam edeceği için ülkemiz çok ciddi bir turizm potansiyelini kazanmış olacak. Hedefimiz maksimum seviyede turizm işletmesinin tekrar çalışmalarını sağlamak." dedi.

BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Turizm Konseyi, ikinci kez Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Uluslararası seyahatin artırılması noktasında yoğun gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hastalığın kontrol altına alınması neticesinde salgında başarılı olan ülkelerle uluslararası trafiği artırmak amacındayız. Şu an ikinci aşamadayız. Ülkemize yoğun şekilde turist gönderen 60 ülke ile iletişime geçtik. Büyükelçilerimiz vasıtasıyla da sertifika programı ve hastane altyapımız ile ilgili ülkelere bilgilendirme yaptık. Bu ülkelerin muhatap bakanlarıyla turizm diplomasisi başlattık." diye konuştu.

"Sertifikasyonu en hızlı uygulayan ülkeyiz"

Bakan Ersoy, Bakanlık olarak turizmde sertifikasyon süreçlerine ağırlık verdiklerini kaydetti. "Turizm sektöründe sertifika programını Avrupa'da uygulayan ilk ülke Türkiye" diyen Ersoy, "Bu uygulamayla ilgili de tanıtım faaliyetlerine başladık. Maksimum seviyede işletmenin bu sertifikasyon programından faydalanmasını istiyoruz. Covid-19 sonuçlandıktan sonra sertifikasyonun bazı kriterlerinde değişiklik yapılarak devam edilecek. Sertifikasyona sahip çıkarak tanıtım ve pazarlamayla ön plana çıkacağız." şeklinde konuştu.

"Ana hedefimiz yurt dışı uçuş trafiğini artırmak"

Bakan Ersoy, salgın döneminde önceliğin hava trafiğini başlatmak olduğunu ifade ederek, "Normalleşme süreciyle iç trafik başladı ve artarak devam ediyor. Haziran sonu ve Temmuz ayı itibariyle trafiğin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Bu süreçte dış trafiği devreye alırsak eğer sezon da uzayarak devam edeceği için çok ciddi bir turizm potansiyelini Türkiye geri kazanmış olacak. Hedefimiz, maksimum seviyede turizm işletmesinin tekrar çalışması için gerekeni yapmak. 2021 sezonuna başlangıç olması açısından bu çok önemli. Tanıtım politikalarında da bazı değişiklikler yaptık. İç turizme Temmuz sonuna kadar yoğun tanıtım desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye büyüme hamlesinde yeniden ritm yakalayacaktır"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarılı bir süreç yönettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tedbiri elden bırakmadan planlanan normalleşme takviminin tüm sektörler için yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydeden Başkan Burkay, "Türkiye, güçlü üretim potansiyeli ve turizm performansıyla büyüme hamlesinde yeniden ritim yakalayacaktır. Sektörümüz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde rekor büyüme gerçekleştirdi. Ancak sektörümüz salgından en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldı. Bu noktada kriz yönetiminde elde ettiğimiz başarıyı fırsatlara odaklanarak yeni dönemde en fazla kazanım sağlayan ülkelerden biri olarak taçlandırabileceğimize inanıyoruz." dedi.

"Taleplerimiz karşılık buluyor"

Bursa'nın turizm alanında da çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "BTSO olarak Bursa'mızın zenginliklerini ortaya koymak ve yeni yatırımlarla 12 ay boyunca turist ağırlayan bir merkez olmasını hedefliyoruz. UNESCO dünya mirası listemizde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgemizden, inanç turizminin merkezi İznik'e, Uludağ'ımızdan Karacabey'deki Longoz Ormanları'na kadar dört bir tarafı cennet diyebileceğimiz özel bir şehirde yaşıyoruz. BTSO olarak kriz döneminde de tüm kaynaklarımız ve imkanlarımızla sektörümüzün yanındayız. Bu zorlu süreçte 40 ülkeyle karşılıklı tarifeli seferlerin başlatılması, seyahat acentelerimizin bu yıl için TÜRSAB aidatlarından muaf tutulması, iptal edilen tur ve rezervasyonların hizmet bedellerinin acentelerimize iadesinin sağlanması Odamızın talepleri arasındaydı. Tüm bu destekler için iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum. Bakanlığımızın destekleri ve proaktif yaklaşımı sayesinde içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci de hızla aşarak kayıplarımızı telafi edeceğimiz yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sağlıktaki başarı hikayesini turizme taşımayı hedefliyoruz"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, salgın sonrası Türkiye'nin turizmde en iyi çıkış yapan ülkelerden biri olabileceğini ifade ederek, "Bugüne kadar uygulanan akılcı stratejilerle sağlıktaki başarı hikayemizi turizme de taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu noktada Bakanlığınız tarafından başlatılan sağlıklı turizm sertifikası projesi ve turizm diplomasisi faaliyetleri turizmin yeniden canlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Sayın Bakanımıza bu zor dönemde turizm sektörüne yaptığı liderlik ve olağanüstü gayretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

"Hedefimiz Bursa'nın payını artırmak"

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, salgının etkisinin kırılmasının ardından sektörün 2021 yılında yeniden eski günlerine döneceğine dair umutlu olduklarını söyledi. Turizm sektörü temsilcileri olarak Bursa'yı yeni normale hazırlayacak çalışmalara imza atmayı bir görev olarak gördüklerini ifade eden Ölçüoğlu, "Konsey çalışmalarımızla turizm açısından büyük potansiyele sahip olan Bursa'mızda tüm kent dinamiklerimizle güçlü bir işbirliği ağı oluşturduk. Konsey olarak kentimizin turizmde hak ettiği payı daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüzle birlikte hareket ediyoruz"

Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, BTSO Turizm Konseyi başta olmak üzere sektör temsilcileriyle birlikte Bursa'nın turizmden daha fazla pay alması için çalışacaklarını ifade ederek, "Kentimizin sektördeki en büyük gücü birlik ve beraberliği. İl Müdürlüğü olarak sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Video konferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileri Bakan Ersoy'a sektörle ilgili görüş ve önerilerini iletme imkanı da buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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