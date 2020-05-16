Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme planlarını açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme planlarını açıkladı Bakan Ersoy Yaz konserlerinin temmuz ayında başlayacağını söyledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korona Virüsü (Kovid-19) salgınından yara alan...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme planlarını açıkladı

Bakan Ersoy Yaz konserlerinin temmuz ayında başlayacağını söyledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korona Virüsü (Kovid-19) salgınından yara alan Turizmi kurtarma planlarını açıkladı. Yaz sezonunun Haziran başı Mayıs sonu iç turizme açılacağını söyleyen Bakan Ersoy, Yaz konserlerinin Temmuz ayında açılabileceğini belirtti. Bakan Ersoy dış turizmi açmak için ülkelerle görüşüldüğünü, tüm ülkelerin Türkiye gibi önce iç turizmi sonra dış turizmi açma planı olduğunu söyledi.

Bodrum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmle ilgili açıklamalarda bulundu. Dış turizmden, iç turizme, uçak seferlerinden, yaz konserlerine kadar birçok soruyu cevaplayan Bakan Ersoy iç turizmi açacaklarını dış turizmin ise kademeli olarak açılacağını söyledi. Uçakların iç hat uçuşlarını kısa bir süre sonra açılacağını belirten Ersoy Dış hatların ise kademeli olarak açabileceklerini ifade etti. Yaz konserleri ile ilgili olarak ise Temmuz ayında yaz konserlerinin başlaya bileceğini sosyal mesafe kurallarına uyularak konserlerin olabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA