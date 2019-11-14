Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine...
Haberler » Güncel » Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine... - Haber

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir.

14.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:12
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et