14.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:12

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır."

Kaynak: AA