Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beklentimiz 2020'den görece çok daha iyi ama 2019'un hala altında bir hedefle 2021 sezonunu atlatırız. Minimum yüzde 100 büyümeyle 30-31 milyon gibi bir rakamla, 'V' çıkışla 2021'i tamamlarız diye düşünüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beklentimiz 2020'den görece çok daha iyi ama 2019'un hala altında bir hedefle 2021 sezonunu atlatırız. Minimum yüzde 100 büyümeyle 30-31 milyon gibi bir rakamla, 'V' çıkışla 2021'i tamamlarız diye düşünüyoruz." dedi.

FOX TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Ersoy, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) turizme etkilerine değinerek, dünya genelinde turizmin ortalama yüzde 80 daralma yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin de yaklaşık yüzde 70 ile nispeten az bir daralma ile bu sezonu kapatacağını aktaran Ersoy, "Kişi sayısında 15 milyonun biraz üzerinde, gelirde de 11 milyar dolar gibi bir gelirle bu seneyi kapatacağımızı düşünüyoruz." dedi.

2021'in önem taşıdığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Önemli olan şimdi 2021. 2021'de de tanıtım kampanyalarından tutun bütün hikaye baştan yazıldı. Eski bildiğimiz sistemlerden maalesef uzaklaşıyoruz. Trafiğin tekrar yoğun bir şekilde açılabilmesi için burada 2 tane önemli nokta var. Bizim beklentimiz 2020'den görece çok daha iyi ama 2019'un hala altında bir hedefle 2021 sezonunu atlatırız diye düşünüyoruz. Bir 'V' çıkış olacaktır. Minimum yüzde 100 bir büyümeyle 30-31 milyon gibi bir rakamla, 'V' çıkışla 2021'i tamamlarız diye düşünüyoruz."

"Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun çok büyük faydası oldu"

Ersoy, turizmde bu beklentilerin yakalanabilmesi için Türkiye ve dünyada salgının kontrol altına alınması gerektiğine işaret ederek, "Dünya ortalaması (daralma) altında bir daralmayla kapattık derken, bizim Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun çok büyük faydası oldu. Biz burada sektörle beraber çok detaylı bir çalışma yaptık ve çok disiplinli bir şekilde bu sertifikasyonu otellerde, konaklama tesislerinde uyguladık. Daha az bir daralmayla sezon sonuçlandı ki Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin ekonomik endişelerle ve aldığı korumacılık kurallarına rağmen..." diye konuştu.

Aralık itibariyle Türkiye'de yoğun bir şekilde aşılama programı başlatılacağına dikkati çeken Bakan Ersoy, Sağlık Bakanlığı'nın detayları açıklayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Aralık, ocak, şubat derken, hızlı bir şekilde toplum bağışıklığını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii 2-3 hafta sonra 2. bir aşı var. Sonrasında da yaklaşık 40-45 günlük bir süreç var, yeterli antikor üretmeniz için. Bu süreçte de bizim toplum disiplini içinde kurallara uymamız, hatta ileriye gidip uymayanları uyarmamız lazım. Herkes bu hassasiyeti gösterirse, biraz daha dişimizi sıkarsak, birkaç ay daha çok disiplinli bir şekilde kuralları uygularsak, rakamların da hızlı bir şekilde düzeldiğini görürüz diye düşünüyorum. Benim tahminim bu yönde. İnşallah bu yaza doğru, ilkbaharda tamamen kontrol altına alınmış bir durumla karşılaşırız."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine kurulurken, yarım projelerin hızlıca tamamlanması talimatını verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu, 28 yıl önce projelendirilmiş, 25 yıldır da şantiyesi devam ediyordu. Ben hemen oraya bir planlama yaptım. Hızlı bir planlamayla özellikle son 1 yıldır çok yoğun çalışmayla inşaat bitti. 3 Aralık'ta inşallah Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın iyi bir performansıyla, hizmete alıyoruz ve sonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını Ankaramıza kazandırıyoruz. Orası tabii çok büyük bir bina. 2 bin 30 kişilik bir büyük salonu var. 500 kişilik ikinci küçük bir salonu daha var. Çok amaçlı salonlar ve biz CSO binasını bina olmaktan da çıkarttık. CSO binasını bir kültür adası haline getiriyoruz. Orada eski bir Cer Modern binası var biliyorsunuz Bakanlığımıza ait. Hemen yanında da eski CSO binası var. Eski CSO binasını da biz şu an hızlı bir şekilde restore edeceğiz. Kültür sanat adası olarak orayı, 3 aylıktan itibaren hizmete alacağız ve Ankara'nın cazibe noktalarından biri olacak."

"AKM sahnelerinde dünyadaki en son teknoloji kullanılacak"

Ankara'daki Resim Heykel Müzesi'nin de baştan aşağı yenilendiği bilgisini veren Ersoy, müzenin 27 Aralık'ta hizmete açılacağını dile getirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bir parçası olan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili de "Galataport'tan başlayıp daha sonra Galata Kulesi'nden Beyoğlu'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nde biten bir yol. AKM'de sona doğru geliyoruz. Artık montaj aşamasında. Üretilmesi gereken bütün malzemeleri ürettirdik. Hızlı bir şekilde montaja geçtik. Bizim tahminimiz 2021'in ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Projenin baştan dizayn edildiğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Şu anda 2 bin 34 kişilik büyük bir salonu var. Artı 800 kişilik ikinci bir çok amaçlı salonu var. İlave bir cep sineması, çok amaçlı salonda tiyatro için de kullanacak bir salon ilave ettik. Kültür sokağı da yaptık, içinde müzesi de olacak olan. İçinde özel yıldızlı restoranların da olabileceği, herkese hitap edecek kafelerin de olabileceği bir kültür sokağı yapıyoruz. İçinde kütüphanesi, müzesi, sergi salonları, müzik müzesi ile müzik eserleriyle de ilgili bayağı bir performansların da olduğu bir kültür sokağı haline getiriyoruz. Sahneleri çok özel. Dünyadaki en son teknolojiyi kullanıyoruz. Sahnenin işlevi açısından mekaniği çok farklı. 'Cirque de Soleil' şovlarının yapıldığı Las Vegas sahneleri vardır, onun özel sahnesi var. O sahne her yerde yok, çok pahalı ve yüksek bir teknoloji. Bu sahneyi AKM'ye koyuyoruz."

Ersoy, AKM'nin açılışını 2021'in ilk yarısında yapmayı planladıklarından bahsederek, "Biz burada inşaatta o büyüklükteki emsalleriyle kıyaslandığında en hızlısının yarı yarıya daha az sürede bitirmiş oluyoruz. Maliyet olarak da en ucuzunun yarı yarıya daha az, teknolojiyle çok daha ucuza mal ettiğimiz bir bina olacak." dedi.

Atlas Sineması restorasyonunda 270 tondan fazla gereksiz malzeme çıktı

Beyoğlu Kültür Yolu'nun aşamalarından olan Atlas Sineması'ndaki son durumu anlatan Ersoy, "Atlas sinemasının işlevini biraz değiştirdik. Orası çok eski bir yapı, 1870'li yıllardan kalma. Sultan 2. Abdülaziz döneminden kalma, yaklaşık 150 yıllık bir bina. İçine İstanbul Sinema Müzesi'ni koyuyoruz. Türkiye'nin ilk dünyanın sayılı müzelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Atlas Sineması binası çok güzel ve büyük, içinde sergilediğimiz ürünler Karagöz Hacivat döneminden başlayarak içinde çok değerli ürünler var. Bunları dünyanın her tarafından getirttik. Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi şu anda bitti. İnce temizliği de yapıldı. Bu ayın 28'inde açılışını yapmayı planlıyorduk ancak sinemayla ilgili bir kısıtlama olduğundan o atmosfer oluşmayacağı için biraz daha sonraya öteledik. Bina ince temizliğine kadar yapıldı, her şeyiyle hazır. Söz verdiğimiz tarihe de yetiştirdik. 2 yıllık süren bir restorasyon. Görülmesi gereken 3 şey var. Atlas Sineması en son teknolojiyle modernize edildi. İstanbul Sinema Müzesi çok önemli, Türkiye'nin ilk sinema müzesi ve dünyanın sayılı müzelerinden. Bina bile gezmeniz için bir gerekçe, 270 tondan fazla özgün olmayan gereksiz malzemeyi dışarı çıkardık. Oradaki bir çok şeyi çıkarttıkça altından çok çok değerli bir hazine çıktı. Tavanlarındaki işlemeleri görmek için bile bir gününüzü ayırırsınız. Şu anda hazır. Sinema için çok önemli, açıldığı andan itibaren Yeşilçam'ın galalarının yapıldığı merkez haline gelecek. Biz sektörle beraber bütün sinema festivallerimizi, önemli galaları burada yapacağız. Sektörün yeni evi oluyor orası. O şekilde planlıyoruz. Bazı ünlü isimlerin müzede yerleri de var."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı