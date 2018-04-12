Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Mardin Kalesi'ni Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, " Mardin Kalesi'ni öncelikli hale getirmemiz lazım. Mardin kentine yapılacak en güzel hizmetlerden birisi bu olacaktır." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Hamdaniler tarafından 10. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 6 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatılan Mardin Kalesi'nde incelemede bulundu.

Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kalenin ve caminin yeniden ihya edilerek, ziyarete açılmasının kentin öncelikli turizm hedeflerinden biri olması gerektiğini söyledi.

Bu konuda bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki yıldan itibaren kalenin imar ve ihyası ile ilgili ödenekleri çıkararak çalışmaları başlatacağız. Kaleyi yerinde görmem bu bakımdan çok iyi oldu. Daha önce de Mardin Kalesi'ne gelmiştim ancak bu gözle bakılması lazım. Mardin hakikaten büyük bir tarihi zenginliğe ve çeşitliliğe sahip olan bir şehrimizdir. Kaleden baktığınız zaman dünyanın en eski açık hava müzesi ve eski tarihi Mardin'i görüyorsunuz."

Sahip olunan bu güzelliklerin sonraki nesillere çok düzgün şekilde aktarabilmesinin önemine değinen Kurtulmuş, tarihi dokunun kuvvetlendirmiş bir şekilde geleceğe hazırlanmasının herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Kalenin ne zaman açılacağına ilişkin gazetecilerin sorusuna Kurtulmuş, "İmkanımız olsa bunu yarın sabahtan itibaren başlatırız. Nihayetinde bakanlığımız çok kısıtlı bütçe ile hareket eden bakanlıklardan birisidir. Türkiye'de böyle yüzlerce binlerce onarılmayı bekleyen eserlere çok az ödenekler ayrılabiliyor. Bunları bir sıraya koyarak işlerimizi yapıyoruz ancak Mardin Kalesi'ni öncelikli hale getirmemiz lazım." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, Kale Camisi'ni ziyaretinde buradaki askerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş'a, Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Orhan Miroğlu da eşlik etti.