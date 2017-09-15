Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çin'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yeni dönemde Çin'i turizmde önemli bir pazar olarak gördüklerini belirterek, "Çin başta olmak üzere diğer Güneydoğu Asya ülkelerini önümüzdeki dönemde yeni pazarlarımız olarak görüyoruz." dedi.



Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22'nci Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek üzere Çıngdu kentine gelen Bakan Kurtulmuş, TRT ve AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin, Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri pazarlarına açılma girişimlerine ilişkin Kurtulmuş, "Yeni dönemde Çin'i turizmde önemli bir pazar olarak görüyoruz. Çin başta olmak üzere diğer Güneydoğu Asya ülkelerini, işte Endonezya'sını, Japonya'sını, Güney Kore'sini, Hindistan'ını, bütün bu ülkeleri önümüzdeki dönemde yeni pazarlarımız olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin özellikle Çin pazarına açılması için ne tür çalışmaların yapılması gerektiğini muhataplarıyla uzun uzun görüştüğünü kaydetti.



"Çin, Türkiye için büyük bir pazar olacak"



Çin turizm pazarına yönelik ise Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem Çin, Türkiye için büyük bir pazar olacak. Bu pazardan belki milyonlarca turistin Türkiye'ye gelmesi için imkan yakalamış olacağız." diyerek, Çin ziyareti sırasında BMDTÖ üyesi dost ve kardeş ülkelerin ilgili bakan ve yetkileriyle 9 görüşme yaptığı bilgisini paylaştı.



Kurtulmuş, gelecek yıl Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" olması dolayısıyla çok avantajlı döneme girileceğinin altını çizerek, bu ülkede yapılacak çok sayıda etkinliğin Çince hazırlanan dokümanlarının, yaptığı görüşmelerde Çinli muhataplarına verildiğini dile getirdi.



Etkinlik kapsamında Pekin, Şanghay, Çıngdu ve diğer farklı şekillerde çeşitli etkinler düzenleyeceklerini belirten Kurtulmuş, bu konuda Çin'in ilave tekliflerinin bulunması halinde bunu Türkiye paylaşarak yapılacak etkinliklerin netleştirilmesini talep ettiklerini söyledi.



Dost ve müttefik ülkelerle iş birliği genişliyor



Bakan Kurtulmuş, Endonezya, Azerbaycan ve İran'ın ilgili bakan ve yetkilileriyle yaptıkları baş başa görüşmelerin, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılması ve müşterek iş birliklerinin çoğaltılması bakımından çok önemli ve faydalı olduğunu vurguladı.



Çin'deki görüşmeleri hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Bu görüşmelerde şunu söyledim. Bunları konuşuyoruz ama burada bırakmak yok. Hemen yarın çalışmaya başlayacağız. Birçok ülke ile teknik komitelerin kurulması kararı verildi. Yani ülkeler teknik olarak çalışacaklar, ortak olarak neler yapılabilir bunların üzerinde yoğunlaşacaklar ve inşallah, bu sektörde önemli atılımların yapılması için gerekli adımlarımızı atmış olacağız."



Türkiye'nin DTÖ'deki görünürlüğü ve etkinliği artıyor



Çin temasları çerçevesinde hem başkent Pekin hem de Çıngdu kentinde yapılan temasları son derece başarılı gördüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Milletimize inşallah faydası olur bu temaslarımızın. Bu yoğun temaslar sonucu ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ve Türkiye'nin DTÖ içerisindeki görünürlüğünü ve etkinliğini artırmış olduğumuzu zannediyorum." diye konuştu.



Kurtulmuş, DTÖ'nün 22. Genel Kurul Toplantısı'nın Türkiye açısından son derece verimli geçtiğini belirterek, "BMDTÖ'nün mevcut ve yeni seçilen sekreterleriyle görüşme imkanımız oldu. Bu her iki görüşmede de Türkiye'nin bundan sonraki süreçte daha aktif ve güçlü bir hale getirilmesi için neler yapılabilir bununla ilgili karşılıklı son derece müspet görüş alışverişinde bulunduk." dedi.



Türkiye'nin DTÖ konusundaki iradesinin net şekilde görüldüğüne dikkati çeken Bakan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde DTÖ'nün önemli üyelerinden biri olacağız. DTÖ'nün bazı fonksiyonlarını içeren alt birimlerini de Türkiye'de, belki İstanbul'da, belki başka şehirlerimizde merkezlerini kurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.