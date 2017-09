Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çin'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018'in Türkiye ve Çin ilişkileri bakımından çok güzel ve çok değerli bir yıl olacağını söyledi.



Resim ziyaret programı kapsamında Çin'in ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Çıngdu kentine gelen Kurtulmuş, TRT ve AA'ya açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin BMDTÖ'nün yürütme kurulu üyeliğine aday olduğunu ve üyeliği "kıl payı" kaçırdığını belirten Kurtulmuş "Ama bu, bizim önümüzdeki sene çok daha iyi hazırlanmamıza vesile olacak inşallah. Ayrıca bu toplantının Çin'de yapılıyor olması bizim için çok önemli. Yeni dönemde Uzakdoğu ve Asya'ya açılmak, buradaki turizm potansiyelini Türkiye açısından değerlendirmek üzere çok yeni stratejiler geliştiriyoruz. Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan başta olmak üzere Uzakdoğu ve Asya, Türkiye için yeni bir pazar." dedi.



Bakan Kurtulmuş, Çin'in 2013 yılında öne çıkardığı tarihi İpek Yolu'nun deniz ve demir yollarıyla yeniden canlandırılmasını öngören "Kuşak ve Yol Projesi" çerçevesinde Türkiye ve Çin'in son derece stratejik iş birliklerine imza attığını dile getirerek, iki ülkenin enerji, ekonomi, ulaşım başta olmak üzere diğer alanlarda iş birliğini artırdığını ifade etti.



Kültür ve turizmin "yumuşak güç" olarak Türkiye ve Çin'i yaklaştıran ve iş birliğini artıran önemli alanlar olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Dolayısıyla biz, Çin ile turizm alanında yapılacak olan iş birliğine fevkalade önem veriyoruz." ifadesini kullandı.



Çin'de Türkiye'nin tanıtımı kapsamında bir yıl içinde Pekin, Şanghay ve Çıngdu gibi kentlerde 50'ye yakın faaliyetin organize edileceğini aktaran Bakan Kurtulmuş, "2018 yılı Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı'. Dolayısıyla burada Çinlilere Türkiye'yi tanıtacak her türlü imkan için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde hem Dışişleri Bakanlığımızdan hem bizim bakanlığımızdan ilgililer buraya gelecek ve bu programın detayını çalışacaklar. 2018 yılı Türkiye ve Çin ilişkileri açısından çok güzel, çok değerli bir yıl olacak." diye konuştu.



"Bu ziyaret Çin'e yapılmış bir çıkarmadır"



Kurtulmuş, Çin temasları sırasında bu ülke turizm sektörünün önemli temsilcileri ve Çin'de faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle yapılan toplantıların "verimli" geçtiğini ve bu toplantının belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.



Bakan Kurtulmuş, "Bu ziyaret tam manasıyla Çin'e yapılmış bir çıkarmadır. Bunun sonuçlarını almak için de bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çinlilerle yaptığımız bu görüşmelerde gördüm ki Çin de Türkiye'ye fevkalade ciddi bir şekilde önem veriyor." değerlendirmesini yaptı.



Pekin yönetiminin Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak gördüğünü anlatan Kurtulmuş, her alandaki ilişkilerin de geliştirilmesi için fevkalade ciddi niyet ve hedef içinde olduğunu bildirdi.



Çinli bakanın önceki günkü ikili görüşmesinde "Niçin Türkiye'ye iki milyon turist gelmesin." diye bir temennisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu toplantı son derece verimli oldu. İnşallah sonuç alıcı birtakım adımların atılmasına vesile olur." açıklamasında bulundu.



"Yunus Emre Enstitüsü yakında Çin'de açılacak"



Bakan Kurtulmuş, yapılan temasların Türkiye'de turizmin gelişmesine ve Çin ile arasındaki kültürel faaliyetlerin güçlendirilmesine ciddi şekilde destek olmasını beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yunus Emre Enstitüsünün açılması için görüşmelerde bulunduk. İnşallah kısa zaman içerisinde Çin'de Yunus Emre Enstitüsünün açılması mümkün olacak. Aynı şekilde onların da Konfüçyüs Enstitüsünün Türkiye'de açılmasıyla ilgili adımları gerçekleştireceğiz. Şu anda bazı üniversite merkezleri ile irtibatları var. Dolayısıyla hem konferans hem de Çinlilerle olan görüşmeler faydalı bir çalışma oldu."



Kurtulmuş, BMDTÖ kapsamında ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşme olacağını ve ilgili ülkelerle turizm alanında hangi adımların atılacağının ele alınacağını sözlerine ekledi.



Türkiye, 1975'te kurulan BMDTÖ'de kurucu üye olarak yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çıngdu'daki temasları çerçevesinde Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfez Garayev'le de görüşecek.