Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çin'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) 22'nci Genel Kurul Toplantısı'nın açılış resepsiyonuna katıldı.



Resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan Kurtulmuş, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentinde düzenlenen BMDTÖ 22'nci Genel Kurulu Toplantısı açılış resepsiyonuna iştirak etti.



Programda, geleneksel Çin operasından örnekler sahnelendi.



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çıngdu'daki temaslarını sürdürecek.