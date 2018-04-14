Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "Birliğimizi ve Dirliğimizi Sağlamaya Devam Edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada herkesi bir arada tutabilecek Türkiye'den başka bir güç ve siyaset merkezi yoktur." dedi.

Bakan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, siyasetin çok zor bir iş olduğunu söyledi.

Doğru ve kutsal bir davanın mücadelesini verdiklerini anlatan Kurtulmuş, siyasette geçmişin ve geleceğin büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, dünya üzerindeki kirli oyunların devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Büyük resim bir asır önce yarım kalmış tablonun yeniden tamamlanmaya çalışılmasıdır. Büyük resim bir asır evvel savaşı kazananların cetvellerini ve haritalarını koyarak çizdikleri Orta Doğu sınırlarının yeniden çizilmesiyle ilgilidir. Yeniden 'Böl, parçala ve yönet' politikasıyla ilgili izledikleri politikalardır. Birinci ve ikinci dünya savaşındaki benzer bir ortama dünyayı sokmaya çalışıyorlar. Önce adına 'vekalet savaşları' dediler, bu emperyalistlerin yeni bir kirli savaşıdır."

"Büyük resmi böyle göreceğiz"

Coğrafyadaki herkesin gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Herkes 15 Temmuz akşamında Afrika'nın içlerinden Asya'nın uzak noktalarına kadar Avrupa'dan Kafkaslar'a kadar yüz milyonlarca kardeşimiz 'Türkiye'nin ayağına taş değerse dünya mazlumlarının elinden tutacak kimse kalmaz' dediler. Bu coğrafyada herkesi bir arada tutabilecek Türkiye'den başka bir güç ve siyaset merkezi yoktur. Onun için büyük resmi bu şekilde göreceğiz. Birliğimizi ve dirliğimizi sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Fakıbaba da partisinin bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

AK Parti'ye Şanlıurfalıların büyük bir teveccüh gösterdiğini dile getiren Fakıbaba, 2019 seçimlerinde kentten daha fazla destek beklediklerini söyledi.

Fakıbaba, Türkiye'nin gelişimine ve dönüşümüne partisinin ciddi katkı sunduğunu sözlerine ekledi.