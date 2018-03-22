Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz, zihinlerimizi ve gönüllerimizi, güzel okumalarla zenginleştirdikçe, bu zenginleşmiş gönül ve zihinleriyle sanatta, edebiyatta, mimaride, estetikte yeni eserler üretecek gençlerimizi yetiştirmeyi başardıkça, büyük medeniyetimizi yeniden daha güzel bir şekilde ve bu günün şartları içinde üretmeyi başaracağız." dedi.

Kurtulmuş, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde Liman Gençlik ve Kültür Derneği'nce düzenlenen, "İstanbul Okumaları" kapanış programında, etkinlik kapsamında 6 ayda 30 kitap okunduğunu ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Okumanın, insanların en soylu eylemlerinden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, okumanın, insanın dünyayı, Rabbini ve kendisini bilmesini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kurtulmuş, medeniyetin ise iki kavram üzerine oturduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan birisi tahayyül diğeri ise tasavvurdur. Hayali olmayan, tahayyül dünyası zengin olmayan milletlerin kuvvetli bir medeniyet kurması mümkün değildir. Medeniyet, tasavvurla ortaya çıkar." diye konuştu.

Sadaka taşları, su kemerleri, çeşmeler, kuş evleri ve kuş hastanelerinin medeniyetin güzel örneklerinden olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bu güzelliğin de İstanbul, Amasya, Bursa, Safranbolu, Mardin gibi güzel şehirlerin kurulmasına vesile olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, bu güzel şehirlerde hiçbir evin komşusunun güneşini ve rüzgarını kesmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kesmez, çünkü kul hakkıdır. Evlerin her biri Allah'a açık, dışarıya kapalıdır. İçlerinde ise misafirperverlik vardır. Tahayyül dünyasının tasavvuru böyle olur. Tahayyül dünyanız zengin olursa böyle evler, caddeler kurarsınız. Tahayyül dünyanız kısırlaşmaya başlarsa yüksek katlı gökdelenleri dikmeye başlarsınız. Biz, zihinlerimizi ve gönüllerimizi, güzel okumalarla zenginleştirdikçe, bu zenginleşmiş gönül ve zihinleriyle birlikte sanatta, edebiyatta, mimaride, estetikte yeni eserler üretecek gençlerimizi yetiştirmeyi başardıkça, büyük medeniyetimizi yeniden daha güzel bir şekilde ve bu günün şartları içinde üretmeyi başaracağız. Onun için, 'İstanbul Okumaları', sıradan bir faaliyet olarak değil, ciddi bir şekilde medeniyetimizi inşa ve ihya etme eğiliminin bir parçasıdır. Böyle görürsek çok daha güçlü bir şekilde sonuç alırız."

Etkinliğe, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı.