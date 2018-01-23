Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Sizi temin ederim; birkaç sene sonra, 'Falanca bir terör örgütü vardı' dendiğinde ne PKK'nın, ne PYD'nin, ne de FETÖ'nün ismini hiçbiriniz hatırlamayacaksınız. Hepsini dize getireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaretinde, 2019'da 3 seçim yapılacağını hatırlatarak, Kastamonu'nun AK Parti'ye her zaman destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye güçlü ve büyük ülke olma noktasında önemli adımlar atıyor. Bir yandan ekonomik, diğer yandan da siyasi olarak istikrarımız sürüyor. Türkiye'nin güçlü olmasının ne manaya geldiğini bilenler, Türkiye'nin güçlenmemesi için her türlü hileyi uygulayarak önüne engeller çıkarmaya, ayağına çelme takmaya gayret ediyorlar. Bunları 17-25'te, Gezi olaylarında, MİT tırlarında, ardından da 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık." diye konuştu.

Terör örgütlerini yok edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarını yaşadık. Bu örgütlerin hiçbirinin önemi yok. Sizi temin ederim; birkaç sene sonra, 'Falanca bir terör örgütü vardı' dendiğinde ne PKK'nın, ne PYD'nin, ne de FETÖ'nün ismini hiçbiriniz hatırlamayacaksınız. Hepsini dize getireceğiz. Türkiye'nin bu tehditlere boyun eğmeyeceğini görecekler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin boyun eğmediğini görüyorlar. Bütün yakın arazimizi terör örgütlerinden temizleyip, güvenli hale getirip, dosta düşmana bu aziz milletin gücünü göstereceğiz."

"Selçuklu, Osmanlı varisi bir millet bu büyük oyunu gördüğünü dünyaya ilan ediyor"

Bölgede oynanan oyunun büyük olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emperyalist ülkeler bu bölge halklarının hiçbirini sevmezler. Şimdi bakmayın terör örgütlerinin oluşturduğu bölgeye yapılan operasyonu, Kürt halkına yapılan bir operasyon gibi gösteriyorlar. Bu bölgede Kürtler, Araplar hep beraberiz. Çok zor bir operasyon yapılıyor. Hangi terör örgütünün içinde hangi özel birlikler, ajanlar olduğu bilinmiyor. Siz zannediyor musunuz bunlar üç beş adamdan ibret. Dört bine yakın tırla bunlara silah verildi. Uçaksavarlar, gece dürbünlü silahlar, ısıya ayarlı silahlar... Bunlar çarşamba pazarında satılmıyor. Bu silahlar dünyanın silah baronlarının ürettiği ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için sokulan silahlar. Biz bunları görüyoruz. Selçuklu, Osmanlı varisi bir millet bu büyük oyunu gördüğünü dünyaya ilan ediyor. Oyunu bozabildiğini dünyaya ilan ediyor. Bu oyunu bozacağımızdan şüpheniz olmasın."

Bakan Kurtulmuş, tarihin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, "Bizden sonraki nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmalıyız. Bizim Türkiye'nin gücünden kastımız sadece bu toprak parçasında yaşayan 80 milyon vatandaşımızın hür ve bağımsız olmasını istemekten ibaret değil. Tabii ki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var ama 80 milyon olarak dünyanın tüm mazlum milletlerine karşı sorumluluğumuz var." dedi.

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, parti çalışmaları hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.

Kurtulmuş, ziyaret ettiği Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan brifing aldı.