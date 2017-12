Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Siyonistlerin yayılmacı politikalarının karşısına çıkmaya mecburuz. Yalnız kalanlar siyonistler oldu, siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump yönetimi oldu. Siyonistlerin ipiyle kuyuya inenin o kuyudan çıktığı görülmemiştir. Bu anlamda biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz, bu alanda da önümüzdeki günlerde çok daha önemli gelişmeler olacak, uyanık ve gayretli olmak mecburiyetindeyiz." dedi.



Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı'nın mütevelli heyeti üyeleri ve yöneticileriyle, vakfın Fatih'teki İbnülemin Mahmud Kemal İnal Lisans Yurdu'nda, buradan burs alan doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle tanışma toplantısına katıldı.



Burada konuşan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı'nın zorluklarla kurulduğunu, kuruluşundan beri Türkiye'nin yararına çok sayıda işler yaptığını ve bu doğrultuda çok sayıda insanın yetişmesine vesile olduğunu söyledi.



Son iki asırda, kurtuluşu başka medeniyetlerde görenler ve kendi medeniyetinde kurtuluşu arayanlar olarak iki farklı grubun olduğunu kaydeden Kurtulmuş, Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid'in son yüzyılda en önemli mücadelelerden birini verdiğini vurguladı.



Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıkarak büyük bir cesaret örneği gösterdiğini belirten Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:



"İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) Sayın Cumhurbaşkanımız olay ortaya ilk çıktığı anda en ufak bir tereddüt göstermeden 13 Aralık'ta İstanbul'da topladı. 1990'ların başında ABD'nin Irak'ı işgalinden bu yana hemen neredeyse İslam dünyası hiçbir konuda müşterek bir fikir etrafında toplanmamıştır. Maalesef İslam dünyası 1991'den bu yana, hep iç çatışmalar ve kavgalarla uğraştı. İslam ülkeleri bölünmeye çalışıldı. Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in, Libya'nın durumu ortada, Mısır'ın siyaseten bölünmüşlüğü ortada, Lübnan'ın durumu ortada, bütün bunlar maalesef son 25 yıl içerisinde gerçekleşti. Önceden Soğuk Savaş zamanında ister Rus yanlısı olsun ister Amerikan yanlısı olsun, Arap ülkelerinin ve genel olarak İslam ülkelerinin bütün farklılıklarına rağmen dış politikada bir numaralı gündem maddesi; Filistin davasıydı. Ne yazık ki son 25 yılda törpülene törpülene iç çatışmalarla vakit geçire geçire Filistin davası İslam dünyasının gündeminden kalkmıştı. Neredeyse hiçbir İslam ülkesi Filistin meselesini dert edinmiyordu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bu inisiyatifi kullandı, İİT burada, İstanbul'da toplandı, çok üst düzey bir katılım olmanın ötesinde fevkalade güçlü bir sonuç bildirgesiyle sonuçlandı."



Kurtulmuş, İİT'nin İstanbul'daki zirvesinde ortaya çıkan sonuç bildirgesinin, BM'deki Filistin kararında etkili olduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar gelinirken, verilen siyasi mücadelelerin fevkalade önemli rolü olmuştur. 1980'de Milli Selamet Partisi'nin Genel Başkanı rahmetli Erbakan, Adalet Partisi'nin Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'e gensoru vererek, onu Dışişleri Bakanlığından düşürdü. Gensoru, 'Dış politikada fazla İsrail yanlısı atılan adımlar dolayısıyla Türkiye'nin rotası değişiyor' diyerek verildi ve o gensoruda başarı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.



"Fahreddin Paşa kimdir?' desen, bilmez"



Kudüs meselesinde gerektiğinde bütün dünyayı karşılarına alma pahasına Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, "Siyonistlerin yayılmacı politikalarının karşısına çıkmaya mecburuz. Yalnız kalanlar siyonistler oldu, siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump yönetimi oldu. Siyonistlerin ipiyle kuyuya inenin o kuyudan çıktığı görülmemiştir. Bu anlamda biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz, bu alanda da önümüzdeki günlerde çok daha önemli gelişmeler olacak, uyanık ve gayretli olmak mecburiyetindeyiz." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, sağdan soldan Türkiye'ye laf yetiştirmeye çalışanlar olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:



"Adamın birisi kalkıyor, Fahreddin Paşa'ya laf söylüyor, Osmanlı'ya laf söylüyor. 'Fahreddin Paşa kimdir?' desen, bilmez. 'Kutsal emanetler nedir?' desen, ne olduğunu bilmez. 'Osmanlı Cihan Devleti o çözülme döneminde 20'ye yakın cephede 72 düvelle niye savaştı?' desen, onun cevabını hiç bilmez. Emperyalistlerin kendilerine öğrettiği tarihten, kendilerine verdiği tarih kitabından ezberlediği 2-3 tane cümleyle konuşur. Osmanlı Cihan Devleti o kadar cepheden, Trablusgarp'tan, Kafkaslar'dan Yemen'e Medine'ye, Balkan Harbinde birçok yerde mücadele verirken, Çanakkale'de mücadele verirken, bu mücadeleyi asla toprak için vermedi, sadece kendi halkını korumak için vermedi, geniş bir coğrafyada devam eden barış düzenini korumak için bu mücadeleyi verdi. Geniş bir coğrafyada Müslüman halkların, Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Acemlerin, Çerkeslerin bütün bu Müslüman halkların hakkını, hukukunu korumak için verdi."



"Dünyanın yeni bir paradigmaya ihtiyacı var"



İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek ise, Kudüs davasına sahip çıkmanın herkesin bir görevi olduğunu, asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



Kudüs'ün yeme içme gibi hayatın olmazsa olmaz bir meselesi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Çelikbilek, "Her nerede olursanız olun, Kudüs gündeme gelmeli, konuşulmalı. Kudüs'ü konuşmadığımız, aklımıza getirmediğimiz bir günümüz asla olmamalıdır." dedi.



İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan da, vakfın doktora ve yüksek lisans burs programının, bu sene yeni yapılandırmayla Türkiye'deki en prestijli vakıf burs programlarından biri olduğunu ifade etti.



Batı medeniyetinin yeni gelişmeler karşısında artık çözüm üretemediğini ve çıkmaz bir sokağa doğru ilerlediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Kendi aralarındaki meseleleri, sorunları dünyanın başka yerlerine yansıtarak, zaman kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın yeni bir paradigmaya ihtiyacı var. Bizler, 'Allah indinde din İslamdır' emrine inanıyorsak, o zaman anca ve ancak bizim inancımızdan, medeniyetimizden süzülerek gelmiş, bizim inancımızı, medeniyetimizi kuşanmış ilim insanları tarafından bu paradigmanın üretilmesi söz konusu olabilir."



Konuşmaların ardından Çelikbilek ile Erdoğan, Bakan Kurtulmuş'a, Piri Reis'in çizdiği dünya haritasının replikasını hediye etti.