Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapımı devam eden yeni CSO binasını inceledi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni konser binasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni konser binasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Edinilen bilgiye göre, Bakan Ersoy, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen CSO konser binasında bugün incelemelerde bulundu. Ersoy'a Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da eşlik etti. 29 Ekim'de açılması hedeflenen CSO binasına, temmuz itibarıyla idari ofisler taşınacak. Kaynak: AA