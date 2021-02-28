Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı Açıklaması

28.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:18
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Çukurova'yı, İstanbul'u, Anadolu'yu, insanımızın hikayesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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