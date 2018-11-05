Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Eşi Safranbolu'yu Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği' üyeleri ile Safranbolu'yu ziyaret ederek ilçenin tarihi hakkında bilgi aldı.

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimini tam olarak almasını sağlamak amacıyla kurulan Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Pervin Ersoy, dernek üyeleri ile birlikte UNESCO Dünya Miras Şehirleri arasında yer alan, tarihi, doğası ve güzellikleri ile cazibe merkezi olan Safranbolu'yu gezmek için Karabük'e geldi. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunan Safranbolu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve 'Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği' üyeleri tarafından da tercih edildi. İki gün boyunca devam edecek gezide ilçenin tarihi ve kültürel yapısını tanınmasına ve tanıtılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Safranbolu'ya 12 yıl öncede geldiğini belirten Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Pervin Ersoy Pervin Ersoy, "Safranbolu, çok sevdiğim bir yer. Bu seferde eşimin bakanlık görevinden sonra nasip oldu. Benimde mensubu olduğum yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm bir derneğim var çocuklarla ilgili. Dernek arkadaşlarımı getirdim buraya, beraber gezmeye geldik" dedi.

"Turizme katkımız bulunsun istedik"

"Safranbolu'yu bu gezi ile biraz daha tanıtmak istedim" diyen Ersoy, "Çünkü çok güzel bir yer. Daha önce geldiğim için biliyorum ve evleri ile de meşhur olduğu için Safranbolu konaklarını görmeyenlere göstermek lazım. Tüm geziye katılan arkadaşlarımın mutlu olacaklarını düşünüyorum buraya geldikleri için. Birazda turizme katkımız bulunsun istedik" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından gezilerine devam eden dernek üyeleri Hıdırlık Tepesi hakkında bilgi alarak fotoğraf çektirdi. Tarihi Eski Çarşı'yı da gezen Ersoy ve dernek üyeleri Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin içerisinde bulunan 'Güneş Saati' hakkında da bilgi alarak meslek olarak tükenmekte olan zanaatkarları gezdi. - KARABÜK