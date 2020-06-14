Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu...
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF) başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu...
14.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:44

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF) başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılışı, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medeniyetin yükseldiği her coğrafyada göç alınıp verildiğini söyledi.

"Ya zorunluluk ortadan kaldırılmalı ya umuda kucak açılmalı"

Ersoy, göçün arkasında hep bir zorunluluk, önündeyse daima umut olduğunu vurgulayarak, "Yolculuğun sonunun yitip gitmek mi devam etmek mi olacağından ise yola çıkan kadar onların geçtikleri yollarda yaşayanlar da sorumlu. Çünkü ya zorunluluk ortadan kaldırılmalı ya umuda kucak açılmalı." dedi.

Bugün göçün ölümle birlikte anıldığını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Bizler koşullar ne olursa olsun insani ve vicdanı yaklaşımdan asla ödün vermemiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bunun getirdiği sorumlulukla hareket etmekten asla imtina etmedik. Bugün de topraklarımızda yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir etmekte, dünyanın dört bir yanındaki mazluma el uzatmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin uyguladığı insan merkezli politikalar sayesinde milyonlarca masum hayat kurtarıldı. Her şeyini yitirmiş her şeyden vazgeçmiş insanlar, adı Türkiye olan bir umudun gücüyle ayağa kalkmakta, ötekileştirilmeden, sömürülmeden, kandırılmadan hayatlarını yeniden kurmakta."

"Sanatın dili empatiyi kolaylaştıracak ve güçlendirecektir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dili, dini, milleti ne olursa olsun Türkiye'nin herkesi insan paydasında değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Bu anlayışın uluslararası kamuoyunda da yaygınlaşmasını temenni ediyor, aynı zamanda bunun temini için de çalışıyoruz. Uluslararası Göç Filmleri Festivali bu amaçla atılmış çok değerli bir adımdır. Sinema gibi etkili bir sanat dilini kullanarak oluşturabileceğimiz bilinç ve farkındalığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İnanıyorum ki sanatın dili empatiyi kolaylaştıracak ve güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Anlayışın, sevgi ve hoşgörüyü tesis edeceğini, çözümün önündeki engelleri de kaldıracağını dile getiren Bakan Ersoy, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali, korkuları bilgiyle, önyargıları empatiyle yenmenin gayretidir. Yolu yolcudan dinleyerek, onun gözlerinden görerek, duygularına kulak vererek bir nebze de olsa göçü deneyimleme fırsatıdır. Bu fırsatı olabildiğince fazla insanın en iyi şekilde değerlendirmesini ve deneyimleyebilmesini umut ediyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve çalışma arkadaşlarına bu anlamlı proje için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Ersoy, festivale fikirleriyle ve eserleriyle direkt ya da dolaylı olarak katkı sunan herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Festivalin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak bu festivalin bir parçası olmaktan ve destek sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnsani dramların sadece beyaz perdede bir sanat eseri olarak yaşandığı günlerin gelmesini temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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