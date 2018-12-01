Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye turizm açısından bakıldığı zaman hedeflerine hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sene sadece turist bazında bakarsak 40 milyon sayısını yakalayacağız"

-"Kişi sayısı olarak baktığınızda Türkiye istenilen yere gelmiş oluyor. Bundan sonraki hedefimiz bu sayıyı nitelikli turist ile taçlandırmak"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı.