Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye Turizm Açısından Bakıldığı Zaman Hedeflerine Hızlı Bir...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye Turizm Açısından Bakıldığı Zaman Hedeflerine Hızlı Bir...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye turizm açısından bakıldığı zaman hedeflerine hızlı bir şekilde ilerliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye turizm açısından bakıldığı zaman hedeflerine hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sene sadece turist bazında bakarsak 40 milyon sayısını yakalayacağız"
-"Kişi sayısı olarak baktığınızda Türkiye istenilen yere gelmiş oluyor. Bundan sonraki hedefimiz bu sayıyı nitelikli turist ile taçlandırmak"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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