Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Tenis Federasyonu yönetimini ağırladı - Haberler
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Tenis Federasyonu yönetimini ağırladı

AA, Fatih Çakmak - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Tenis Federasyonu yönetimini ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, açıklamasında, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u yönetim kurulu üyelerimizle ziyaret ettik. Gelişen tenis turizmi üzerine Bayın Bakan'ımıza bilgiler arz ettiğimiz görüşmede gelecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan'ımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Tenis Federasyonu yönetimini ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Tenis Federasyonu yönetimini ağırladı

AA / Fatih Çakmak - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Turizm, Tenis, Güncel, Haberler

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