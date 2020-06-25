Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin ilk üç AVM kütüphanesinin açılışında konuştu Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin ilk üç AVM kütüphanesinin açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 Alışveriş Merkezi (AVM) kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada 500'e yakın AVM'yi kütüphaneyle buluşturmak istediklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin ilk üç AVM kütüphanesinin açılışında konuştu Açıklaması
25.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:28

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 Alışveriş Merkezi (AVM) kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada 500'e yakın AVM'yi kütüphaneyle buluşturmak istediklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, Nata Vega Outlet AVM'de düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanelerin yüz yıllardır bilgi kaynaklarını ve kültür ürünlerini koruyarak, nesilden nesile aktaran bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Bakanlığın kütüphanecilik alanındaki hizmetlerine ilişkin bilgi veren Ersoy, "Bakanlık olarak bugün 1186 halk kütüphanesi ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. Bu kurumlarımızdan yararlanamayan vatandaşlarımıza ise çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 53 gezici kütüphanemiz hizmet vermektedir." dedi.

Teknolojik gelişmelere ayak uydurduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"E-kitap, Kütüphanem Cepte gibi birçok dijital uygulamayı hayata geçirerek vatandaşların kitapla buluşmasını sağlıyoruz. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından sadece meraklısının kitaba ulaşmasından çok, kitabın vatandaşlarımıza, gençlerimize ulaştırılması için böyle bir proje geliştirildi. Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak. Bu aynı zamanda kamu, özel sektör iş birliği açısından da çok pratik bir örnek. Çok da hızlı sonuç alabileceğimiz bir örnek. Hem kütüphanelerimizi yaygın hale getiriyoruz hem vatandaşlarımızın, gençlerimizin olduğu her noktaya kütüphane ulaştırmış oluyoruz hem de AVM'lerdeki trafiğe faydamız oluyor. İlk etapta kütüphanelerle başladık, kültür faaliyetlerini de AVM'lerde yapmaya çalışacağız."

Birçok AVM ile bu konuda görüşme yaptıklarını aktaran Ersoy, Nata Holding'in öncülük yaptığını söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Ersoy, Eskişehir'deki "Vega Outlet Eskişehir" ile Keçiören'deki "Vega AVM Subayevleri"ndeki kütüphanelerin açılışı için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Ersoy, katılımcılarla Ankara Nata Vega Outlet, Vega Outlet Eskişehir ve Vega AVM Subayevleri'ndeki kütüphanelerin sembolik açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Bakan Ersoy, Ankara Nata Vega Outlet'teki kütüphaneyi gezdi.

"İnsanımızın ilgisi alışveriş merkezlerinde yoğunlaştı"

Programa katılan Ankara Valisi Vasip Şahin ise medeniyetin ana unsurunun kültür ve sanat olduğunu belirtti.

Kültür ve sanatın temelinin kütüphaneler olduğunu dile getiren Şahin, "Özellikle medeniyete kastedenler işgal ettikleri topraklarda ilk olarak kütüphaneleri yok ederler. Dolasıyla kütüphane varlığı halinde çok önemli görülmese bile yokluğunda ne kadar bir büyük bir fonksiyon ifa ettiğini, yokluğu ile de ne kadar büyük bir boşluk oluşturduğunu tarihteki birçok olayla görüyoruz, bugün de görüyoruz." diye konuştu.

Kütüphanelerin de her kurum gibi kendini yenilemesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, günümüzde kütüphanelerin dijital ortama taşındığını anımsattı.

Günümüzde insanların vaktinin büyük bölümünü alışveriş merkezlerinde geçirdiğine dikkati çeken Şahin, "Bugün insanımızın ilgisi alışveriş merkezlerinde yoğunlaşmışsa bizim kütüphanemizin ve kültürel faaliyetlerimizin de oraya gitmesi en tabii davranış şeklidir." ifadesini kullandı.

Şahin, AVM'lerin tümünde kütüphanelerin yaygınlaştırılacağına inandığını söyledi.

Ödünç verilen kitap sayısı 3,5 milyondan 13 milyona çıkarıldı

Kütüphanaler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da konuşmasında, Bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinden 350'sinin yenilendiğini belirterek, "Yerel yönetimlerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde kütüphanelerimizi daha modern bir hale getirdik. 5-6 yıl öncesine kadar 1 milyonun altında olan üye sayımızı geçen yıl itibarıyla 4 milyona kadar yükselttik, 1 yılda ödünç verdiğimiz kitap sayısını 3,5 milyondan 13 milyona çıkardık." dedi.

Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardıcısı Yusuf Tanık, yurt içinde ve yurt dışında enerji, turizm, maden gibi birçok sektörde Türkiye'ye ekonomi ve istihdam açısından katkı sunduklarını anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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