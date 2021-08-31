Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da usta sanatçı için "Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı - Haberler
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