Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şırnak'ta özel harekat polisleriyle yemekte bir araya geldi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta tesis edilen huzur ve güven ortamına ilişkin, "Önemli olan bir daha geriye dönüş olmamasını sağlamak, getirmiş olduğunuz huzuru ve güveni el birliğiyle kalıcı hale getirmek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta tesis edilen huzur ve güven ortamına ilişkin, "Önemli olan bir daha geriye dönüş olmamasını sağlamak, getirmiş olduğunuz huzuru ve güveni el birliğiyle kalıcı hale getirmek." dedi.

Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.

Ardından İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunan Ersoy, Zin Çocukevi'ndeki çocukları ziyaret etti.

Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Ersoy, burada polislerle yemek yedi.

Ersoy, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin hainlerin kurduğu planı çok güzel bir şekilde bozduğunu söyledi.

Sağlanan huzur ortamını devam ettirmenin kendilerine düştüğünü ifade eden Ersoy, "Bütün bakanlar artık bu bölgeleri düzenli olarak ziyaret edip, hızlı bir şekilde yatırımları aktarmaya çalışıyor. Önemli olan bir daha geriye dönüş olmamasını sağlamak, getirmiş olduğunuz huzuru ve güveni el birliğiyle kalıcı hale getirmek." diye konuştu.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor"

"Türkiye'de sizler sayesinde çok huzurluyuz, rahatız. Sizler canınız pahasına bu ülkeyi koruyorsunuz. Bizim yaptığımızın yanında sizin yaptıklarınız çok çok daha önemli. Türkiye sizinle gurur duyuyor ama şimdi bütün İslam dünyası sizinle gurur duyuyor." diyen Ersoy, bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ersoy, güvenlik güçlerinin kazandığı başarıların tüm dünyada takdir gördüğüne işaret ederek, "Bu da bizi hem gururlandırıyor hem de dik durmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan