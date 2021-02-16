Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı diledi
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı diledi

16.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:02
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı diledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Prof. Dr. Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle yapılan paylaşımda da "Bilimsel makaleleri, kitapları ve verdiği eşsiz seminerlerle Türk halkının gönlünde özel bir yer edinen değerli psikolog Doğan Cüceloğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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