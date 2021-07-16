Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Polonya'da resmi temaslarda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Polonya'da resmi temaslarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Polonya'da resmi temaslarda bulundu.

Bakan Ersoy, Polonya'nın başkenti Varşova'da Türkiye ile çalışan, Polonya'da yerleşik tur operatörlerinin yöneticileriyle bir araya geldikten sonra Yunus Emre Enstitüsü Varşova Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, daha sonra Polonya Kültür, Ulusal Miras ve Spor Bakanı Piotr Glinski ile görüştü ve Varşova Kraliyet Lazienki Parkı'nda restitüsyonu planlanan Türk Evi'nin yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı