Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini...
08.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:52
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay