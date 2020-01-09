: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Okçular Vakfının programına katıldı

09.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:50

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel Türk okçuluğunun, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Türkiye'nin 18. unsuru olarak kaydedilmesine ilişkin Okçular Vakfında düzenlenen programa katıldı.

Vakfın tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz bulundu.

Burada açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin UNESCO'nun miras listesine en çok unsur kaydettiren 5 ülke arasında olduğunu söyledi.

Türk kültürünün çok önemli bir değeri olan geleneksel Türk okçuluğunun da bu listeye eklendiğini hatırlatan Bakan Ersoy, "Buradaki varlık sayımız 18'e yükselmiş oldu. Türk kültürü çok zengin sembollerle bezeli. Dünyada Türk milleti kadar zengin kültüre sahip ülke sayısı çok az. Geleneksel Türk okçuluğu kulüpleri ülkemizde birçok yerde mevcut." ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, "Uluslararası arenaya baktığımızda, Dünya Göçebe Oyunları kültürümüzün görkemli bir geçit töreni misali giderek daha da büyüyor. İnşallah Türkiye olarak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı bu yıl Bursa'da organize edeceğiz." diye konuştu.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız ise "12 Aralık, Türk okçuluğunun yaşadığı bir gurur günüdür. En iyi okçuları dünyaya armağan etmiş olan bir milletin torunlarıyız. Türk okçuluğu her şeyden önce bir inanç, medeniyet ve kültür değeri olarak atalarımızın bize emanet ettiği bir miras. Bu listeye alınmayı hak edilmiş bir başarı hikayesi olarak kabul ediyoruz. Vakfımızı himaye eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Bakan'ımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan: "Geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil"

Bilal Erdoğan ise Okçular Vakfının kurulduğu günden itibaren okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Vakfın 550 yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet vakfının yeniden ihya edilmiş olması ve ilk günkü misyonuna hizmet ediyor olması çok anlamlı. Bunun, kültürümüzün yaşaması için bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil. Türkiye, bu sayede daha büyük başarılar kazanmaya başladı." şeklinde konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların yayılması üzerine çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya kültürel olarak ciddi bir zenginliği barındırıyor. Küreselleşme dediğimiz süreçte dünyanın böyle bir tek kültürleşmeye zorlandığını tespit edebiliyoruz. Dünyanın çok kültürlülüğü, kültürel zenginliği dünyanın bir değeridir ve bunun kaybedilmemesi gerekir. Türkiye'nin UNESCO'ya başvurması ve onların bunu olumlu karşılamış olması bu işin değerini tescil etmek demektir. Bu sporların hem yaşatılmasını hem de bundan sonraki nesillere aktarılmasını istiyoruz. Emeği geçen Bakanlığımıza, vakfımızın yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de "Üç sene önce başlayan bir serüvendi. 2016 yılının son aylarında Kültür ve Turizm Bakanlığıyla beraber bu yola çıktık. Yaşadığımız gurur ve mutluluk ülkemize ait. Türkiye'nin kadim geleneğinin UNESCO'ya kaydedilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Haydar Ali Yıldız, toplantı sonunda Bakan Ersoy'a Türk okçuluğu kitabı, zihgir ve Kemankeş İcazetnamesi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA

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