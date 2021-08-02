Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan orman arazilerinin yapılaşma veya başka amaçla tahsisinin mümkün olmadığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan orman arazilerinin yapılaşma veya başka amaçla tahsisinin mümkün olmadığını bildirdi.

Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla'daki yangınlara ilişkin Milas'ta yangın koordinasyon merkezinde açıklamada bulundu.

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütüldüğünü aktaran Ersoy, "İlk etapta yangınla mücadelede yangının tehlike altındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması sağlandı." dedi.

Hava şartlarının çalışmaları güçleştirdiğine dikkati çeken Ersoy, "Rüzgar da izin verirse en kısa sürede yangını kontrol altına alırız diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yangınla mücadeleyle ilgili tartışmalara değinen Ersoy, "Yangınla mücadele twitle olmuyor, bizzat sahada operasyonun içinde olarak oluyor. Özellikle sahanın içinde mücadele eden arkadaşlarımız, ilgili kurumlarımız işini çok iyi biliyorlar. Onların en çok ihtiyacı olan şey motivasyon." diye konuştu.

Orman arazilerinin turizme açılıp açılmayacağı yönündeki tartışmaların da yersiz olduğunu ifade eden Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple, Anayasa, kanunlar gereğince yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir. Yanan araziler öncelikli olarak tekrar orman arazileri ağaçlandırılır, orman haline gelmesi kanundur, mecburiyettir, zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Otellerdeki durum hakkında bilgi veren Ersoy, "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1) - Haberler
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