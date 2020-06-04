Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuveyt Büyükelçisi ile turizmde normalleşme sürecini görüştü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf ez-Zevavi ile yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen turizm sektöründeki normalleşme sürecini ele aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf ez-Zevavi ile yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen turizm sektöründeki normalleşme sürecini ele aldı. Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Büyükelçi Zevavi'yi bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, Türkiye'nin sağlık altyapısı, turizmdeki normalleşme süreciyle ilgili alınan kararlar, Kovid-19'un yayılmasını önleyecek sağlık tedbirleri uyarınca turistleri ağırlama gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca, Kuveyt ile hava trafiğinin yeniden açılması talebinin de konuşulduğu ifade edildi. Kaynak: AA