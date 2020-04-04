Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Konaklama vergisi yılbaşına ertelendi"
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Türkiye, 1 Nisan, Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Konaklama vergisi yılbaşına ertelendi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisi yılbaşına ertelendi.

04.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:54
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisi yılbaşına ertelendi. Sektördeki sıkıntılardan dolayı 1 Ocak 2021'e ertelenmiş oldu." dedi.

Ersoy, konuk olduğu TRT Haber'deki programda, koronavirüs (Kovid-19) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Döviz kazandırıcı işletmelerin kredi garanti kefaletinin yüzde 100'e çıkarıldığını söyleyen Ersoy, "Normalde yüzde 80 olan kefalet yüzde 100'e çıkarıldı. Bu da sektör için bir çözüm önerisiydi ve gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

Hava trafiğinin durdurulması ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle birçok rezervasyonun gerçekleşmediğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Acentelerin de yaptığı ön ödemeleri iade gibi talepleri vardı. Biz Maliye ve Hazine Bakanlığımızla bir çalışma yaptık. Acente avanslarının otel tarafından geri ödenebilmesi için yeni bir kredi paketi oluşturduk. Pazartesi günü ilan edildi. İki hafta başvuru süresi var. Bu süre içinde başvuran otellere kamu bankaları üzerinden 6 aylık geçici köklü finansman sağlayacağız. Buradan elde ettikleri gelirlerle oteller acentelerine avanslarını geri ödeyebilecek."

Ersoy, konaklama vergisine ilişkin, "1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisi yılbaşına ertelendi. Sektördeki sıkıntılardan dolayı 1 Ocak 2021'e ertelenmiş oldu. Seyahat acenteleriyle ilgili TÜRSAB aidatları 2020 yılı için alınmayacak. Bununla yasal düzenlemeyi de Meclise gönderdik. Çok yakında ilk torba paketin içinde o da çıkacak." diye konuştu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinde bilet satışlarının yapıldığını ifade eden Ersoy, "Buradan alınan bir komisyon geliri var, yüzde 20. Müze ve ören yerlerindeki komisyon oranını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardık." açıklamasında bulundu.

Turizm sektöründe 5-6 ay çalışan personelin askıda tutulduğunu hatırlatan Ersoy, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok hızlı bir çalışma yaptı ve yeni bir mütalaa yayımladı. Artık askıdaki personel de kısa çalışma programından yararlanabilecek. Bir de asgari ücret desteği vardı, o da bu sene sonuna kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.

"İsteğimiz, açıklanan disiplin kurallarına herkesin riayet etmesidir"

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının 15 Nisan gibi zirve yapıp düşüşe geçeceğini umduklarını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim öngörümüz virüsün içeride mayıs sonlarına doğru tamamen halledileceği şeklinde. Bizim isteğimiz, açıklanan disiplin kurallarına herkesin riayet etmesidir. Buna riayet etmeyen vatandaşların diğer vatandaşlar tarafından uyarılması lazım. Sadece hükümet, devlet ve diğer resmi otoritelerden beklenmemesi lazım. Bu, bir vatandaşlık görevidir. Bizim öngörümüz Ramazan Bayramı'na kadar içerideki sıkıntıların hallolacağı yönünde."

Amacın önce Türkiye içinde virüsü kontrol altına almak olduğunu anlatan Ersoy, "Amacımız daha sonra virüsü kontrol altına almayı başarmış ülkelerden tekrar turist trafiği ve hava trafiğinin açılmasını sağlamak. Ramazan Bayramı itibarıyla iç pazar hareketlenmesiyle bölgelerde tekrar turizm sezonu başlar diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, yakın ve uzun tarih rezervasyon iptallerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşandığını belirterek, "Ama sevindirici kısmı yabancı tur operatörlerinin üst düzey yetkililerinin söylediği, emsalleriyle kıyaslandığında en az iptali Türkiye alıyor." bilgisini verdi.

Az da olsa ileriye dönük rezervasyonların başladığını dile getiren Ersoy, Türkiye'nin sağlık altyapısıyla ilgili imajının önemli olduğunu vurguladı.

Ersoy, Türkiye'nin turist sayısı hedefine ilişkin, "Sürecin nasıl tamamlanacağını izlemek lazım. Tabii ki bu sene için artık 58 milyonluk hedefi tutturmak mümkün değil ama en az kayıpla tutturacağız. Öncelikle olarak en hızlı şekilde bu kriz vakasını atlatacağız. Sonrasında atlatmayı başarmış ülkelerden hızlı bir şekilde eski trafiği sağlayarak kayıplarımızı en az şekilde tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye turizmini bu yıl ile sınamanın doğru olmayacağına dikkati çeken Ersoy, "2023 ve sonrası için çok ciddi planlarımız, hedeflerimiz var. Bununla ilgili gerekirse yeni stratejiler tekrar oluşturacağız. Benim 2023 rakamlarıyla ilgili en ufak bir endişem yok. 2020'de bir kayıp olmuş olabilir. 2021'de virüs tamamen hallolmuş olursa hızlı bir şekilde 2021 hedeflerini tekrar yakalarız. 2022, 2023'te de çok yoğun tanıtım ve algı operasyonlarıyla istediğimiz hedeflere rahat bir şekilde ulaşırız." açıklamasında bulundu.

Turizm noktasında dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yoğun tanıtım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Ocak-şubat verilerine baktığınız zaman şubatta kapıları kapatmaya başlamamıza, dünyanın genelinde vaka yayılmaya başlamasına rağmen bizim sonuçlarımız çok iyi gidiyordu. Herkes rahat olsun. Düzelme en hızlı şekilde Türkiye'de olacak. Sonrasında da yolcu trafiğinde çok hızlı bir düzelme yakalayacağız. Hızlı bir şekilde öncelikli olarak ilk açıkladığımız rakamlara geleceğiz."

"Turizmle ilgili bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Turizm sezonunun bu yıl uzayacağını öngördüğünü belirten Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kabine olarak çok kontrollü bir şekilde götürüyoruz. Önce kendi sağlığımızı, içeriyi halledeceğiz. Sonra gerekli finansmanı ki Maliye ve Hazine Bakanlığı çok titiz, hızlı ve ciddi önlemler alarak gidiyor, destek paketleriyle beraber. Turizmle ilgili tanıtım olsun, hava yolu ulaşımı ve hatların ulaşımı olsun, bu konuda bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Tamam, dünya genelinde bir aksama oldu ama biz bunun telafisi sırasında çok hızlı olacağız ve hızlı bir şekilde çıkacağız. Herkes sakin olsun, paniğe gerek yok. Sektör açısından da söylüyorum, çöze çöze gideceğiz ve örnek de olacağız. Herkes rahat olsun, yapılması gerekenleri biliyoruz ve adımları da adım adım atıyoruz."

Kaynak: AA

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