Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Katerina Köşkü'nü Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Çarlık Rusya'da kalan Sarıkamış, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve Katerina Köşkü olarak anılan tarihi Av Köşkü'nü gezdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki Vali Türker Öksüz, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü hakan Doğanay ile birlikte 19. Yüzyıl sonunda Baltık mimari tarzında yapılan Katerina Köşkü'ne gelerek bir takım incelemelerde bulundu.

Sarıkamış ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli taşınmazlardan birisi olan Katerina Köşkü hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, "Katerina Köşkü daha önce ihale edilmiş ama ihaleyi alanlar iade etmişler. Sonuçta sadece Katerine Köşkü'nü değil, Kars'ın tamamını yaptıracağız. Katarine Köşkü'nü gündemimize aldık. Onunla ilgili projeyi çok kısa bir şekilde sonuçlandıracağız" dedi.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler bir süre Katerina Köşkü'nü gezdi. Ersoy, daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA