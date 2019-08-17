Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı'da açıklamalarda bulundu

17.08.2019 18:11

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın açıklamaları İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kapalı Çarşı'nın çatı kısmında İstanbul'da etkili olan ve Kapalı Çarşı'yı da etkileyen sağanak yağışla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Kaynak: AA