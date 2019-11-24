Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti

24.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:49

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, beraberindeki heyet ve gazetecilerle sıcak hava balon turuna katılarak, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti.

Kaynak: AA