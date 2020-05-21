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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla turizm sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi
21.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla turizm sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İZTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Ege Turizm Planı ile turizmde normalleşme sürecine ilişkin konular ele alındı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, restoranlar ile ilgili düzenlemenin bugün yayımlandığını, sosyal mesafe kurallarının önemini vurguladı.

Halk sağlığını en üst seviyede tutan, hijyen kurallarını gözeten genelgenin bugün Bakanlık websitesinde yayınlandığını hatırlatan Ersoy, "Çok yoğun süren çalışmaların ardından yayınlanan bu genelge, örnek teşkil edecek nitelikte ve kapsamdadır." ifadesini kullandı.

Ersoy, turizmde yabancı işçi çalıştırma ile ilgili düzenlemeler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Hava trafiğinin açılması

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağına işaret eden Bakan Ersoy, "Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar." ifadesini kullandı.

Ersoy, tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu vurgulayarak, hedefin haziran ortası itibarıyla aşamalı olarak hava trafiğini açmak olduğunu belirtti.

Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensus oluşturmak amacıyla görüşmeleri sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, gemilerin eylülde geleceği yönünde duyum aldıklarını aktardı.

Bakan Ersoy, salgın sebebiyle sadece turizmin değil tüm sektörlerin zor bir süreçten geçtiğine değinerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, istihdamı destekleyecek, yeni paketlerin hazırlandığını da sözlerine ekledi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise şunları söyledi:

"Yaşadığımız süreç, bize sağlığa olduğu kadar seyahat özgürlüğüne, güvenli ve hijyenik gıda, konaklama ve turizm sektörüne yapılan yatırımların ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu gösterdi. Bu dönem, turizmde bir kriz oluştuğunda bununla nasıl mücadele edebileceğimize yönelik olarak ışık tutuyor. Tüm dünyaya hayalleri pazarlayan turizm sektöründe, toplum sağlığı gözetilerek güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çerçevede turizm deneyiminin yaşanması önem arz ediyor."

Toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile İZTO 41.Turizm, Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama Grubu, 42.Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu, 43. Konaklama Grubu ve 44. Yolcu Taşıma Grubu meclis ve komite üyelerinin katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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