Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik Gölü sahilinin açılışında konuştu
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik Gölü sahilinin açılışında konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşa ettiğimiz alanlar, yapılar ve mekanlar, kentlerimizin kimliğini yansıtan, özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır.

03.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:29

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşa ettiğimiz alanlar, yapılar ve mekanlar, kentlerimizin kimliğini yansıtan, özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanan İznik Gölü sahilinin açılışına katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, turizm ve kültür anlamında kentlerin markalaşmasını sağlamanın ve bunu yaparken kentlerin özgün kimliklerini korumanın başlıca görevleri olduğunu söyledi.

Kentlerin kimliklerini yansıtmanın kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"İnşa ettiğimiz alanlar, yapılar ve mekanlar, kentlerimizin kimliğini yansıtan, özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır. Modern şehirlerin en önemli ihtiyaçlarının başında, hayatın insanlarımızın üzerine yüklediği, stres, telaş ve koşuşturmaya bir soluklanma fırsatı sunacak, zahmetsizce ulaşabileceği, sosyal ve fiziki imkanlarıyla rahatlamasına yardım edecek alanlar gelmektedir.

Aynı zamanda kentlerimizin sahip olduğu değerlerin insanların farkındalığını artırarak korunmasına özen göstermemiz şarttır. İnsanlarımız hayatlarına soyut ya da somut olsun, kullanımıyla yahut sadece varlığıyla değer katan unsurları kabullenir, sahiplenir ve bu da beraberinde korumayı getirir. İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi projesini bu bağlamda değerlendiriyor ve önemli görüyorum."

Sahil bandının 3,5 kilometre uzunluğunda 135 bin metrekare alana sahip bir kıyı bandı olduğu bilgisini veren Bakan Ersoy, "Ana yola bağlanan araç yolları önemli olmakla beraber, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları ve yayalar için yürüyüş ve koşu yolları bu alanın asıl amaçlarına hizmet edecek önemli noktalardır. Peyzaj uygulamalarıyla, çevre düzenlemeleriyle, aydınlatmalarla görsel olarak da gerçekten başarılı bir çalışma gerçekleştirildiğini görüyoruz. Halkımıza fiziki imkanlarıyla önemli bir yaşam alanı kazandırılmışken, İznik için de yeni bir cazibe merkezi hayat bulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, sahil bandının İznik'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yerel yönetimlerin şehirlerin gelişmesinde önemli vazifeler gördüğünü belirterek, yapılan çalışmanın kentin turistik değerini daha da artırdığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise İznik'in salgın öncesinde birçok ülke tarafından tur programları kapsamına alındığını ifade ederek, kenti hak ettiği noktaya getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik Gölü sahilinin açılışında konuştu

Kaynak: AA

Manşet

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