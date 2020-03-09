Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile görüştü
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İzmir, Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesini görüştü.

09.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:28
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesini görüştü.

Bakan Ersoy, İzmir Ticaret Odasındaki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Soyer ile projeyi detaylı şekilde değerlendirdiklerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesinin turizm alanında yapmış olduğu çalışmaların projeye uygulanabilecek olan kısımlarını proje içerisine dahil edeceklerini aktaran Ersoy, "İzmir'in buraya, bu projenin İzmir'e katacağı ortak projeleri beraber değerlendireceğiz. Çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ersoy, projenin siyaset üstü olduğunu, Ege, İzmir ve Çeşme için çok faydalı olacağına inandıklarını ve herkesin görüşüne saygılı olduklarını vurguladı.

Tunç Soyer de güzel bir buluşma olduğunu belirterek, tüm projeyi dinlediklerini söyledi

Projenin İzmir ve Ege için son derece yararlı bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Soyer, "Birlikte çalışma iradesi bizim için her şeyden önemli." diye konuştu.

Soyer, kent merkeziyle ilgili hazırladıkları projeyi de bakanlığa sunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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