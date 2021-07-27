Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İstanbul" tanıtım filmini paylaştı
Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı.
Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.
Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı