Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu

14.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:54
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, inşaatı süren 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı devam eden 15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı devam eden 15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, inşaat çalışmaları süren müzede incelemede bulunduğunu belirterek, "Darbe girişimi gecesi yaşananların panoramik olarak sergileneceği müze, yakın tarihimize ışık tutacak, Ankara'nın önemli yapılarından biri olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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