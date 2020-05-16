Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
16.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:38

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Haber
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Sinan Özen Ersin Korkut Tuba Büyüküstün
Spor Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Saldırı Gaziantep Instagram
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 19:14:18. #1.14#
title