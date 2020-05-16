Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"
16.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:38
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"
Kaynak: AA